كشف الممثل السوري ​تيم حسن​ عن برومو جديد للجزء الرابع من مسلسل “​الهيبة​” الذي يحمل عنوان “الهيبة-الرد”، والذي حمل مشاهد جداً مشوّقة للعمل، ظهر فيه كل من الممثل اللبناني ​عادل كرم​ والممثلة السورية ​ديمة قندلفت​ اللذين إنضموا لهذا الجزء.

إضافة إلى الممثلين عبدو شاهين، و​منى واصف​، وسعيد سرحان، وأويس مخللاتي، وروزينا لاذقاني وغيرهم.

المسلسل سيتطلق عرضه في الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وهو من إشراف درامي فؤاد حميرة. العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج “صباح إخوان”.

ومن ناحية أخرى، وخلال ردّه على أسئلة المتابعين كان كشف حسن أن الفنان السوري ناصيف زيتون هو من سيغني تتر هذا الجزء أيضاً كما الأجزاء السابقة.





