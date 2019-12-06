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شاهدوا.. جان يامان يتعرض لانتقادات لاذعة بسبب رده بوقاحة على إحدى المذيعات:”لنذهب للغرفة الخلفية”

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can yamann

جان يامان

موجة من الانتقادات تعرض لها الممثل التركي جان يامان بطل مسلسل “الطائر المبكر” أثناء حلوله ضيفا على برنامج اسباني.
المذيعة سألت جان: “كيف يمكنك ان تثبت لنا أنك اتيت من هذه الدنيا؟” ، ليرد عليها جان بشكل وقح (بحسب المتابعين) قائلا: “لنذهب للغرفة الخلفية كي اثبت لك”.
الأمر الذي وضع جان في مرمى الانتقادات من جديد ووصفه البعض بالمغرور.

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