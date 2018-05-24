شاهدوا تيم حسن وجهاً لوجه مع ناصيف زيتون في الهيبة.. الكشف عن دور الأخير

كشفت مصادر اعلامية عن تحضير مفاجأة في المسلسل الرمضاني “الهيبة” في جزئه الثاني “العودة” مع النجم ناصيف زيتون، جاءت الحلقة السابعة من المسلسل لتكشف أخيراً ظهور ناصيف زيتون في المشهد الأخير مع “جبل شيخ الجبل”، وهي الشخصيّة التي يجسدها الممثّل السوري تيم حسن.

وجاء هذا الظهور الخاص ل ناصيف زيتون كأوّل “كاميو” يحضّر وينفّذ في العالم العربي، من قبل شركتَي “الصباح للإنتاج” و”ميوزيك إز ماي لايف”.

وهو عبارة عن مشهد خاص للفنان بصفته الحقيقيّة، وليس كممثّل عن دور معيّن في المسلسل، يطلّ كعنصر قويّ ومفاجئ ليحمّس المشاهدين، كدلالة عن تميّز المسلسل.

واقتصر حضور ناصيف زيتون في المشهد على تبادل النظرات بينه وبين جبل. المشهد صامت، ولكنه يحمل في داخله حواراً طويلاً، وكأن ناصيف يطمئن جبل ويقول له “لا تهكلو للهمّ”، خاصّة بعد الأحداث الصعبة والمؤلمة والقرارات المصيريّة التي كان جبل مجبراً على اتخاذها من أجل الخير العام.