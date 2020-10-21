أثارت الفنانة مريم حسين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع فيديو لها وهي في أحضان شاب لبناني مع قبلة وحركات مليئة بالدلع والغنج.

وظهرت الفنانة المغربية المثيرة للجدل في المقطع وهي تحتضن جو رعد وتُقبله. ثم قالت له: “أنت أول شخص أقابله في لبنان. هل تعلم أن مي العيدان أجرت معي لقاء وسألتني هل جو رعد خطيبك؟”، فرد جو ساخراً: “يعني لازم تفضحينا”.

ومن بعدها خضع الثنائي لجلسة تصوير حميمية. احتضنا بعضهما خلالها، ثم فاجأ جو الشابة المغربية بقبلة، ودخلا في موجة ضحك هستيرية، وعادا لاستكمال جلستهما.وأثارت تصرفات مريم غضب الجمهور. ابسبب سلوكها وتصرفاتها التي تتجدد دون حساب أو عقاب.