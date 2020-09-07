أثارت الفنانة المغربية جليلة ضجة جديدة بين متابعيها عبر “سناب شات” بسبب تغزّلها بجمالها، واصفةً نفسها بأنها أجمل من عدد كبير من الممثلات العالميات، وعلى رأسهن الفنانة كايلي جينير. وقالت في مقطع مصوّر: “والله أنا أطلق وأجمل من كايلي مليون مرة وتريليون مرة بعد.. ما تقلي من جايب هالكليوات هاد اللي موجود”، وهو ما أثار استفزاز الجمهور الذين هاجموها وشنّوا عليها حملة انتقادات واسعة، واصفين إياها بالمغرورة.

تداول رواد مواقع التواصل المقطع بكثافة وانتقدوا طريقة كلامها عن جمالها ومواصفاتها، ساخرين من شكلها الحالي بعد عمليات التجميل. كما نشر العديد منهم صورها قبل الشهرة وعمليات التجميل التي غيّرت ملامحها بالكامل.

وكانت جليلة قد أحدثت ضجة بين متابعيها خلال وجودها في عيادة تجميل للحصول على غمّازات، وقد استذكر الجمهور الأمر وانتقدوا حديثها عن الجمال الطبيعي، وفي الوقت نفسه اعترافها بالخضوع لعمليات التجميل.