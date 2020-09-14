كشفت الفاشينيستا جليلة لمتابعيها عن نجاحها في الوصول إلى وزن مثالي بعد خسارتها الكثير من وزنها الزائد، وظهرت بشكل مختلف وهي ترتدي فستاناً أسود ضيقاً.

وعبّرت جليلة عن سعادتها الكبيرة بعدما لاحظ متابعوها خسارتها للكثير من وزنها، وبثّّت عبر خاصية الستوريز في تطبيق “إنستغرام” مقاطع فيديو قالت فيها: “أنا جدا سعيدة وماسكة الفستان لأنه جدا واسع وسعيدة جدا من ردود فعل الناس يقولون جليلة ضعفانة”. وأضافت: “جدا سعيدة لأني وصلت للجسم المثالي اللي كنت أحلم به من أول ما دخلت السوشيال ميديا شوفتوني ولكن ما عمري الحمدلله وصلت لهذا الجسم المثالي الطبيعي المريح للنظر”.

وأكدت جليلة أنها تخلّت عن منحنيات جسمها “الكيرفي”، والتي لطالما اشتهرت بها، وقالت: “الشغلات الأوفر بطلت خلاص والناس كرهتها، والناس تحب تشوف الشغلات الطبيعية الجميلة المريحة للعين والعين صارت تحب الشغلات الطبيعية، وبعيدا عن الناس أنا بالنسبة لي جسمي الحمدلله رب العالمين مثالي وصار عاجبني مائة بالمئة”. وتابعت: “وصلت لمرحلة من الجسم المثالي اللي كل واحدة تحلم بهذا الجسم، كل شيء أوفر صار مزعج للعين، وأنا ما أحب أكون كوبي بيست وأحب دائما أكون نفسي. أنا وصلت للجسم المثالي اللي أطمح له كام سنة”.