أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنانة اللبنانية “كارول سماحة” مع إبنتها الوحيدة “تالا”، كانت قد نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت صغيرتها لفت أنظار المتابعين بجمالها في تلك الصور التى كشفت عن عفويتها وتغير ملامحها بشكلٍ كبير.

وتفاعل المتابعون بشكلٍ واسع مع تلك الصور ونالت اعجاب المئات منهم وانهالت التعليقات التي تغزلت بجمال الطفلة وملامحها التي باتت أكثر نضجاً وجمالاً. ودائمًا ما تحرص «سماحة» علي نشر الصور والفيديوهات لإبنتها التى باتت تشبها إلي حدٍ كبير.

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في سياقٍ آخر، منحت دولة الإمارات العربية المتحدة الإقامة الذهبية للفنانة اللبنانية كارول سماحة، لتنضم بذلك إلى قافلة طويلة من الفنانين، ضمن خطوة تكريمية للمبدعين في مجالاتهم.

وغرّدت سماحة عبر حسابها الرسمي في موقع “تويتر” قائلةً: “أشكر دولة الإمارات شعباً وحكومةً على هدية الإقامة الذهبيّة، وأتمنّى لها المزيد من الازدهار والتطوّر”.

ومن أبرز النجوم والنجمات الذين حصلوا خلال هذا العام على الإقامة الذهبية في الإمارات: بسام كوسا، وكاريس بشار، وتيم حسن، ونجوى كرم، وراغب علامة، وناصيف زيتون، ونيللي كريم، وقصي خولي، ومروان خوري، وهاني شاكر، ومحمد رمضان، كما منحت الإمارات الجنسية للنجم السوري ياسر العظمة.

يُذكر أنّ سماحة طرحت في شهر رمضان 2021 الماضي أغنية “اللي خان” تتر مسلسل “ضد الكسر” للفنانة نيللي كريم. وتقول كلمات الأغنية: “بنقابل كل يوم في ناس زحمة وكتير اللي لابس حرير اللي حالة فقير.. في الآخر الأصل يحكم .. الواطي م الكبير .. يخربيت اللي خان .. واللي مالهوش أمان .. واللي شوفناه ملاك.. اتاريه طلع شيطان”.

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