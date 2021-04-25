احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها “إيلا”، بصحبة زوجها فادي الهاشم وبناتها وسط أجواء عائلية وشاركت نانسى عجرم، عبر حسابها بموقع تويتر، صورة من عيد ميلاد ابنتها، وعلقت قائلة: “عيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، و سند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني! Happy Birthday Ella”.

وأظهرت الصور التى وثقت احتفال النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد إبنتها الكبري، أجواء مبهجة حيث البلالين وتورتة عيد الميلاد، والتي لاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها ومتابعيها، الذين حرصوا علي التفاعل مع تلك الصور بشكلٍ لافت، من خلال الكثير من التعليقات خاصةً المهنئة بتلك المناسبة السعيدة.

بعيدك يا كل الحلا، يا روح قلبي، يا أجمل إنجازاتي وعد عليّ ضلّ حدك لآخر العمر. دعم، خْيال، و سند سنة ورا سنة ورا سنة، بحبك لتخلص الدني!

Happy Birthday Ella pic.twitter.com/JcyvI4Wl9c — Nancy Ajram (@NancyAjram) April 24, 2021

وتابعت نانسي عجرم بنشر المزيد من صور عيد ميلاد إيلا عبر حسابها على “إنستجرام” جمعتها ببناتها ميلا وليا وزوجها الطبيب فادي الهاشم وارفقتها بنفس التعليق المرفق علي تويتر، الذي يتضمن رسالة التهنئة المؤثرة لإبنتها ذات الـ 10 سنوات بعيد ميلادها.

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من ناحية أخري، تطرح النجمة اللبنانية نانسى عجرم ألبومها الجديد في شهر يونيو المقبل، حيث تضع حاليا اللمسات الأخيرة حتى يكون جاهز للطرح، والذى يشمل 10 أغانى متنوعة مابين المصرى واللبنانى تتعاون فيه مع عدد كبير من الملحنين والموزعين والشعراء، وتقدمه بشكل مختلف عن ألبوماتها السابقة .

كما خطفت النجمة اللبنانية نانسى عجرم الأنظار بإطلالتها المميزة، خلال شهر رمضان 2021 الجاري، فبعد ظهورها فى إعلان دعائى لصالح إحدى الشركات بصحبة الفنان أمير كرارة تصدرت «التريند».

نانسي عجرم ظهرت فى الإعلان بأكثر من إطلالة ولفتت انتباه الجماهير ومحبيها، حيث تبحث نانسي عجرم خلال الإعلان عن فتى أحلامها ويظهر النجم أمير كرارة يحارب الوحوش والكائنات الفضائية والأعداء من أجلها، ولأول مرة يجتمع أمير كرارة ونانسي عجرم فى عمل واحد.

وطرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا أحدث أغنياتها التي تحمل اسم “أمى”، وذلك احتفالا بعيد الأم والتي أهدتها لوالدتها ولجميع الأمهات في الوطن العربى، وتظهر والدة النجمة اللبنانية معها فى الكليب، والأغنية من كلمات إميل فهد، وألحان يحيى الحسن، وتوزيع باسم رزق.

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