تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (لارا) حفيدة الفنان المصري “شريف منير” وزوجته الأولي، من إبنتهما “أسما شريف منير”، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الطفلة الجميلة مع جدها الفنان شريف منير.

يُذكر أن شريف منير، تزوج مرتين، الأولى هي والدة إبنته أسما الإعلامية وخبيرة التجميل وإبنه فؤاد الذي ظهر مؤخراً للمرة الأولي علي مواقع التواصل بعدما نشر والده صوره له مع شقيقته، أما زوجة شريف منير الثانية هي الفنانة المعتزلة “لورا”، والتي أنجب منها إبنتيه كاميليا وفريدة.

كما يُذكر أن أسما شريف منير والدة لارا السكري، تزوجت من الفنان “محمود حجازي”، الذي أعلن خبر زواجه منها في شهر سبتمبر 2018. وتعتبر هذه هي الزيجة الثانية لها بعد طلاقها من والد إبنتها رجل الأعمال “محمود السكري”.

في سياقٍ آخر، حرص شريف منير، على نعي مصفف الشعر الشهير محمد الصغير ، وحما صديقه الفنان أحمد السقا، الذي رحل عن عالمنا صباح أمس، متأثرًا بـ فيروس كورونا. وكتب منير، على حسابه الرسمي بموقع “إنستجرام”: “مع السلامة يا محمد.. هتوحشني قوي.. بيني وبينك مشوار عمر أكتر من خمسة و عشرين سنة.. شوفت فيهم كرم وحب وجدعنة ومواقف ولاد البلد الجدعان.. كنت حنون جدا.. اسمك محمد الصغير.. لكن كنت كبير قوي بأخلاقك وحنيتك اللي مالهاش حدود.. إلى الملتقى يا صديقي.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

وعلي الصعيد الفني، أكد السيناريست أحمد محمود أبو زيد، أنه يعمل على حلقات مسلسله الجديد “أجازة مفتوحة” من 45 حلقة، بطولة الفنان شريف منير وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، حيث انتهى من كتابة أول 10 حلقات فى السيناريو وتم تحديد منتصف شهر يناير الجارى موعداً لبدء تصوير أول المشاهد.

وقدم شريف منير آخر أعماله بالدراما فى شهر رمضان الماضى خلال “مسلسل ونحب تانى ليه” مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى وسوسن بدر وتارا عماد، وحقق هذا المسلسل نجاحاً جماهيرياً منقطع النظير بعد عرضه علي الشاشات.