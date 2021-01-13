تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة من الصور للفنان “هاني سلامة”، حيث ظهر فيها برفقة زوجته “بريهان الشريف”، التى دائماً ما يحرص بإستمرار على ابعادها هي وإبنتيه عن الأضواء، أو حتى مجرد الظهور معه في أىٍ من اللقاءات الإعلامية، واستطاعت الزوجه أن تلفت الأنظار بجمالها ورقتها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وبالتعريف عن بريهان الشريف زوجة الفنان هاني سلامة، فهي سيدة تعمل في مجال خارج الوسط الفني، وتعرّف عليها هاني من خلال بعض الأصدقاء المشتركين واحتفلا بزفافهما في 16 نوفمبر عام 2006 ورزقا بإبنتين “مريم ومليكة”.

يُذكر أنّ الفنان هاني سلامة كان قد تحدّث في أحد البرامج عن رفضه الزواج من فنانة زميلة بسبب المشاهد الرومانسية والقبلات، وهو التصريح الذي أغضب عددا كبيرا من زميلاته في الوسط الفني، ليعود ويوضح وجهة نظره ويؤكد أنّ السبب الحقيقي لرفضه الزواج من الوسط الفني هو رغبته في الزواج من سيدة متفرغة لرعاية بيتها وأسرتها، لأنه لا يحب أن يترك أطفاله بصحبة جليسات الأطفال كما يفعل البعض.

وعلي الصعيد الفنى، يستعد النجم هاني سلامة، لدخول تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “بين السماء والأرض” منتصف شهر يناير الجاري، العمل مأخوذ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وتدور أحداثها في لوكيشن واحد، حيث يُسجن مجموعة من الأفراد في أسانسير، ويتبين خلال الأحداث، طموحاتهم ومشكلاتهم، وقد سبق وأن تم تقديم الرواية في السينما عام 1959، بنفس الاسم.

صناع المسلسل استقروا على تقديمه في 15 حلقة خلال شهر رمضان المقبل، بحيث يتم عرضه في النصف الأول من شهر رمضان القادم على إحدى القنوات، مع عرض عمل آخر من 15 حلقة على نفس القناة في النصف الثاني من الشهر نفسه.

مسلسل “بين السماء والأرض” بطولة هاني سلامة، غادة عادل، ويشاركهما في البطولة أحمد بدير، سوسن بدر، نجلاء بدر، محمد ثروت، يسرا اللوزي، محمود الليثي، ندى موسى، نورهان وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج ماندو العدل.