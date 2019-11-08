شاهدوا.. جمهور هيثم أحمد زكي يتصدق له بالعمرة

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور، للصدقات التي تبرع بها جمهور الفنان الراحل هيثم أحمد زكي له، بعد وفاته، أمس، بأداء العمرة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت التعليقات على الصور كالأتي: “عمرة للمرحوم هيثم أحمد زكي، اللهم تقبلها”، “عمرة عن الشاب هيثم أحمد زكي”، “عمرة هيثم أحمد زكي، رحمك الله ويدخلك فسيح جناته”.

كان الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، توفي داخل منزله، في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز 35 عامًا، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

بدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 بمشاهد قليلة من فيلم “حليم” بعد رحيل والده -بطل العمل- الفنان الكبير أحمد زكي، وكان مسلسل “علامة استفهام” في رمضان 2019، أخر أعماله، التي بلغت 15 بين أفلام ومسلسلات.