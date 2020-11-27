تصدّرت الممثلة المصرية ​جميلة عوض​ قائمة الأكثر بحثاً على مؤشر البحث “غوغل” ومواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها الأول مع والدتها الممثلة المصرية ​راندا عوض​، مساء أمس، مع ال​إعلام​ية المصرية ​منى الشاذلي​ في برنامج “​معكم منى الشاذلي​”، عبر قناة CBC المصرية.

وصدمت جميلة المتابعين بزيادة وزنها، وإرتدت توب قصير باللون الأسود ذا أكمام “الأوف شولدر”، فيما نسقت عليه بنطال كلاسيك مقلم باللون الرمادي القاتم.



وأوضحت جميلة أنها حين بدأت التمثيل في مسلسل “​تحت السيطرة​”، كانت في السنة الدراسية الأخيرة من الجامعة، بينما والدتها بدأت تمثيل في السنة الأولى، مشيرة الى أنها لم تجد أي إعتراض من أسرتها عند إمتهانها للتمثيل، لأنها بالأساس عائلة فنية تحب الفن وتدعمه، سواء والدها أو والدتها أو جدها الممثل المصري الراحل ​محمد عوض​.



كما تحدثت جميلة عن أزمة ​التنمر​ على مواقع التواصل الإجتماعي، وقالت: “إحنا هنا بتلاقي الناس بتتنمر على كل الناس، خاصة على السوشيال ميديا.. التنمر بقى مأساة وقاسي جدا وحاجات عيب جدا تتقال، يمكن بيساهم في الجرأة دي إن ناس كتير بتعمل أكونتات مزيفة وتشتم منها، رغم إن كتير منهم في الواقع ميبانش عليهم ده”.









