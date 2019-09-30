شاهدوا.. جورج كلوني وأمل علم الدين يحتفلان بعيد زواجهما الخامس

التقطت عدسات مصوري البابارتزي صورة للنجم العالمي ​جورج كلوني​ وزوجته المحامية اللبنانية الأصل ​أمل علم الدين​، وذلك خلال تواجدهما في مدينة نيويورك، من اجل الإحتفال بعيد زواجهما الخامس برفقة اصدقائهما، وهذا ما ينفي كل الشائعات التي ترددت مؤخرا بأنهما قد انفصلا.

وكان قد تداول مؤخرا رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو ظهرت فيها أمل علم الدين وهي تتحدث في إحدى المناسبات عن زوجها قائلة: “عندما إلتقيت جورج كنت في الـ35 من عمري. وكنت بدأت أفكر بأنني أصبحت عانساً. وبعدما بدأنا نلتقي بطريقة سرية في شقتي في لندن. وبعد ذلك بمدة قصيرة شعرت بأنني لا أريد أن أكون مع أي شخص آخر غيره”.