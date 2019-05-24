شاهدوا جورج وسوف: لما حدا يخبرني بأمر ما ويخيّرني بين أمرين، أقول “يلا” مثل إليسا

أكد الفنان ​جورج وسوف​ أن الفنانة ​إليسا​ هي شخصية ناجحة بمجالها، وتمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة في الواقع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثناء حلول وسوف ضيفا على برنامج “عايشة شو” قال إنه يعرف إليسا منذ زمن بعيد وقبل أن تحقق شهرتها، وأوضح أنه كان معجباً بصوتها وهي تقدم أغنيات الراحلة وردة وأم كلثوم.

ولفت إلى أنها لو لم تكن ناجحة بالفعل لما حققت كل ما وصلت إليه الآن، وتمنى لها التوفيق في مشوراها الفني.

وختم بكلمة “يلا”، التي رددتها إليسا في أغنية “إلى كل اللي بيحبوني”، “لما حدا يخبرني بأمر ما ويخيّرني بين أمرين، أقول “يلا” مثل إليسا”.