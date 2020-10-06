رزقت النجمة السورية جومانا مراد مؤخرا بطفلين توأم من زوجها المحامي الأردني ربيع بسيسو، وأطلقت على الولد اسم علي، وعلى البنت اسم ديانا، وأكدت إنها قامت بتصوير مسلسلها الأخير “خيانة عهد” وهي حامل في الشهور الأولى، ولكنها خضعت لعملية ولادة مبكرة قبل الشهر السابع من الحمل في أمريكا لأسباب صحية.

جومانا مراد رزقت بعلي وديانا

وتابعت جومانا في تصريح لبرنامج The Insider بالعربي: أنا كنت حامل، كان صعب جدًا أشتغل بعد مسلسل خيانة عهد، حصل لي ولادة مبكرة ولدت قبل الشهر السابع بيومين، اضطررت للسفر لأمريكا، وكانوا خايفين أولد في الطائرة، صحيًا كنت تعبانة جدا، اعتذرت عن أعمال كثيرة، بس الحمدلله حاليًا أولادي بخير، بقى عندي محمد وعلي وديانا.

كما نشرت جومانا مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستقرام، علقت: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، رزقنا الله بعلي وديانا، أسأل الله أن يبارك لنا فيهم وينبتهم نباتًا حسنًا ويرزقنا برهم ويشفيهم ويحميهم ويبلغوا أشدهم ويجعلهم من عباده الصالحين آمين آمين يا رب العالمين.