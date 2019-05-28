شاهدوا.. جومانا مراد عن اعتناقها الإسلام: خبر مضحك

حلت الفنانة السورية جومانا مراد ضيفة على برنامج “تفاعلكم” الذي تقدمه الإعلامية سارة دندراوي على قناة “العربية”، وردت خلال الحلقة على 25 سؤالًا عن حياتها الفنية والشخصية، وكذلك عدد من الشائعات التي تعرضت لها عبر مسيرتها، نستعرض أبرز تصريحاتها فيما يلي:

– العمل الأهم في مسيرتي الفنية سينمائيًا فيلم “كباريه”، وتلفزيونيًا “الخيط الأبيض”.

– تحقيق النجومية في مصر صعب، لأنه يحتاج إلى موهبة وذكاء وحضور.

– تعرضت للنصب من قِبل عدد من المنتجين، لكن أخذت حقي في النهاية.

-عندما انتشرت صورة لي في الحج قالوا إنني اعتنقت الإسلام وهذا خبر مضحك بالتأكيد، لأني مسلمة منذ الولادة والحمد لله.

-أهم مشكلة تواجه الدراما السورية اليوم هي الأوضاع السياسية التي تمر بها الدولة.

– أؤيد تعبير الفنان عن أرائه السياسية، لكن دون أن يقلل أو يسيء للأخرين.

– زوجي لم يهديني جزيرة عندما أنجبت ابني “محمد” مثلما تردد في بعض المواقع.

– أكثر فنان أحببت التمثيل معه هو الفنان الراحل خالد صالح.

– لم أعتزل الفن ولكن كان لا بد من الابتعاد لفترة ما، من أجل استقراري وحياتي الزوجية وإنجابي، وسأعود قريبًا.

– ندمت على فيلم “لحظات أنوثة” وقت عرضه، لكن الآن لم أعد نادمة عليه لأنه “نصيب وقدر”.

– أقسى تجربة مررت بها هي الإحساس بعدم الأمان في ظل الأوضاع بسوريا.

– لم أشتر متابعين على Instagram مثلما يفعل البعض.

– الدور الذي لا يمكن أن أقدمه هو الذي لا أشعر أنني يمكنني تأديته بشكل جيد، لكن أدوار الإغراء عادية بالنسبة لي وقدمتها بالسينما بشكل غير مبتذل، لأن الإغراء قد يكون بالنظرة وليس بالعري.

جدير بالذكر أن الفنانة السورية توقفت عن المشاركة في أي أعمال فنية منذ زواجها عام 2013، رغبة في التفرغ التام لأسرتها الجديدة، والسعي وراء الإنجاب، رغم أن هذه الفترة شهدت تألقها فنيًا سواء في السينما أو التليفزيون.