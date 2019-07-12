شاهدوا.. جو أشقر في موقف طريف مع زوجته ويحرجها علناً.. تواصل دعمي بسبب التسوق في ميلانو

أحرج الفنان اللبناني جو أشقر زوجته غرايس أيانيان خلال لقاء صحافي أجري معه، في معرض رده على سؤال عن مدى دعم الأخيرة له. وقال ممازحاً إنها تواصل تقديم الدعم له حتى النهاية طالما أنها تذهب للتسوق في مدينة ميلانو الإيطالية مرة كل 6 اشهر.



وبدا أن الزوجة فوجئت برده وأنه لم يعجبها، إذ لم تضحك كما فعل الفنان والأشخاص المحيطون بهما. واحدث التصريح ضجة كبيرة في أوساط المتابعين وانقسم هؤلاء بين من رأوا أن الفنان قال ذلك على سبيل المزاح ومن اعتبروا كلامه بحق زوجته غير لائق.

وعلق جو ايضاً خلال اللقاء على عدم دعوته للمشاركة في المهرجانات الكبرى لافتاً إلى أن القيمين عليها ربما يرون أن فنه يناسب أكثر الأعراس والأحداث والحفلات الخاصة.

وحدث ذلك على هامش احتفاله بإطلاق أغنيته الجديدة “مصاري من وين” بحضور عدد من اصدقائه والمقربين منه.