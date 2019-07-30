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شاهدوا.. جيني إسبر بطلّة براقة تسرق الأنظار من عروس ليلة زفافها بفستان يبرز أنوثتها

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لبت الفنانة السورية جيني إسبر دعوى أحد أصدقائها لحضور حفل زفاف في مدينة اللاذقية، وحرصت الممثلة على مشاركة محبيها أجواء الزفاف.

جيني تألقت خلال حفل الزفاف بطلّة براقة، ارتدت فيها فستان ضيق طويل، عاري الكتفين، حيث أبرز جمال قوامها، وقد اسدلت الفنانة شعرها الأسود بشكل زادها جاذبية وأنوثة، وهي الطلّة التي جعلتها محط أنظار الحضور.
من ناحية أخرى، شاركت جيني إسبر في المارثون الرمضاني الماضي بمسلسل «حرملك» أمام سلافة معمار، درة، جمال سليمان، باسل الزارو، باسم ياخور وغيرهم، والعمل من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

بالإضافة لمسلسل «سلاسل ذهب» أمام صباح الجزائري، ديمة بياعة، شكران مرتجي، مها المصري، بسام كوسا، كاريس بشار، وغيرهم، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إياد نحاس.

من ناحية أخرى، تستعد جيني إسبر لتصوير الموسم الثاني من مسلسل «حرملك»، في الوقت الذي ابدت استعدادها للمشاركة في الموسم الـ11 من مسلسل «باب الحارة»، بشرط أن يكون دورها محورياً.

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