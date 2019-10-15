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شاهدوا.. حسين فهمي يروي بالدموع موقف طريف مع الراحل عزت أبو عوف

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hussein fahmi ezzat abou aouf

لم يتمالك الفنان حسين فهمي دموعه خلال حديثه عن صديقه الفنان الراحل عزت أبو عوف.

حضر فهمي حفل تكريم للفنان عزت أبو عوف أقيم في الجامعة الأمريكية، وتحدث عن ذكرياته مع الراحل.

قال فهمي في فيديو نشره حساب برنامج “عرب وود” وهو ينظر لصورة أبو عوف الموجودة على شاشة في قاعة التكريم وتحدث باكيا: “قولتلي أن أنا قدرك وأنت قدري وسبتني من غير ما تقولي بس أنا عارف أن أنت كويس، أرجو أن أنت تكون كويس، أنت إنسان تستاهل كل خير”.
وبعدها حكى عن موقف مضحك جمعهما سويا خلال مشاركتهما في مسرحية معا.أكد فهمي أن علاقته بعزت أبو عوف منذ سنوات طويلة حتى من قبل دخولهما مجال الفن.
يشار إلى أن الفنان عزت أبو عوف توفي يوم الأثنين الموافق 1 مايو، وشيع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، وتم دفنه بمقابر المجاورين بالدراسة، وأقيم العزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحضره عدد كبير من النجوم.

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