شاركت الممثلة المصرية نبيلة عبيد المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه الممثل المصري حسين فهمي خلال إستضافته في برنامج “أبلة فاهيتا” وهو يقلّد ضحكتها الشهيرة المعروفة بها.
وعلّقت عبيد على الفيديو معربةً عن محبتها لفهمي وإشتياقها له، قائلةً:”حسين فهمي القمر…وحشتني، وانتو ايه رأيكم بضحكة حسين فهمي…عرف يقلدني”.
ومن ناحية أخرى، كانت اعتبرت عبيد مؤخراً، ان مشهد مرض ابنها في فيلم ” توت وتوت”، ونجاحها بإنقاذه من الموت هو قاسٍ وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم.
ونشرت نبيلة هذا المشهد على حسابها الخاص، وعلّقت عليه بالقول: “توت توت…مشهد قاسي وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم الذي نال العديد من الجوائز الفنية…عاطفة الأم حتى ولو كانت من أصحاب الحالات الخاصة… قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم”