شاركت الممثلة المصرية ​نبيلة عبيد​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه الممثل المصري ​حسين فهمي​ خلال إستضافته في برنامج “​أبلة فاهيتا​” وهو يقلّد ضحكتها الشهيرة المعروفة بها.

وعلّقت عبيد على الفيديو معربةً عن محبتها لفهمي وإشتياقها له، قائلةً:”حسين فهمي القمر…وحشتني، وانتو ايه رأيكم بضحكة حسين فهمي…عرف يقلدني”.



ومن ناحية أخرى، كانت اعتبرت عبيد مؤخراً، ان مشهد مرض ابنها في فيلم ” توت وتوت”، ونجاحها بإنقاذه من الموت هو قاسٍ وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم.

ونشرت نبيلة هذا المشهد على حسابها الخاص، وعلّقت عليه بالقول: “توت توت…مشهد قاسي وصعب ومن أحلى مشاهد الفيلم الذي نال العديد من الجوائز الفنية…عاطفة الأم حتى ولو كانت من أصحاب الحالات الخاصة… قصة عصام الشماع إخراج عاطف سالم”