تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار الفنانين علي السوشيال ميديا، مجموعة من الصور شهدت ظهور (مريم) حفيدة الفنانة المصرية “ميمي جمال” وزوجها الفنان الراحل “حسن مصطفي،” من إبنتهما “نورا”، وأكد الكثيرين على تشابه ملامح الشابة الجميلة مع جدتها الفنانة ميمي جمال.

يُشار إلي أن الفنانة ميمي جمال تزوجت من الفنان الراحل حسن مصطفي عام 1966، وانجبا ابنتيهما “التوأم” نجلاء ونورا، وكان بينهما حب كبير حيث ظلا متزوجان طيلة ما يقارب الخمسين عاماً، حتى وفاة الفنان حسن مصطفي عام 2015،

ميمي جمال وحفيدتها مريم في حفل زفافها صورة عائليه لميمي جمال مع إبنتها وحفيدتها وزوج حفيدتها ميمي جمال وحفيدتها مريم إبنة نورا حسن مصطفي

في سياقٍ آخر، أعلنت الفنانة ميمي جمال ابتعادها عن عالم الفن وذلك عبر اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد الغيطي، حيث قالت: “إنها لم تعلن اعتزالها ولن تعلنه، ولكنها قررت الابتعاد عن الفن نهائيًّا، بعدما وجدت أنها غير قادرة على العودة للحياة الفنية في وفاة زوجها حسن مصطفي الذي رحل عام 2015 بعد أزمة صحية مفاجئة.”.

وكان آخر أعمال الفنانة ميمى جمال “فيلم الجبابرة” وتدور أحداثه في أتوبيس سياحى تستقله 10 سيدات ومجموعة أخرى من “العواجيز” متوجها فى رحلة إلى “المتحف الزراعى”، وسائقه يضحك طوال الوقت، ثم تحدث الفاجعة وتقوم عصابة بخطف الأتوبيس، وتبدأ بعدها رحلة البحث عن الـ 10 سيدات، ومع تصاعد الأحداث يظهر ضابط وسيم يحاول إيقاف هذه العصابة بمفارقات كوميدية خفيفة الظل، حيث يطارد العصابة ويفشل كثيرا، إلى أنه فى النهاية يتعرض لمواقف مدهشة.