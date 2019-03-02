شاهدوا حلا الترك في موقف محرج بسبب تذكيرها بعيب في شكلها

تناقل معجبو الفنانة حلا الترك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو ترويجياً للحلقة المقبلة من برنامج تلفزيون الواقع الذي تقدمه على شاشة MBC4.
وظهرت فيه وهي تسير برفقة أحد الأشخاص. وذكّرها الأخير ببداياتها في عالم الفن، لافتاً إلى أنها دخلت إليه وهي صغيرة جداً.
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جزء من حلقة برنامج حلا كونوا على الموعد يوم السبت الساعه ١٠:٣٠م بتوقيت السعودية🕤❤️ – – @fans_hallaa @fans_hallaa @fans_hallaa #حلا_الترك #حلا_الترك #حلا_الترك #blackmoonlovers ,#halaalturk #الشعب_الحلاوي #halamalturk #وله_السحيم @fans_hallaa @halamalturk #منى_السابر #الملكه_احلام #خلود_امين #احلام_الشامسي #خلود_الصغيرة #رمزيات #رند_الشهيلي @monaalsaber123 @mahaalturk_ @fans_hallaa #blackmoon #شهد_العميري #وديمه_احمد #فاطمه_الصفي #مروى_بن_صغير #رهف_العنزي #دكتوره_خلود #راما_رباط #حلاالترك #حلاترك #الشعب_الحلاوي #ممنوع_اللمس #ريناد #mbc4 #ايش_هذا_الحلا #حلا_الترك #صنع_في_زين #زينه_الصفار #دنيا_بطمه
وأشار إلى أنها ظهرت للمرة الأولى بأسنان متكسرة وهو ما دفع الفنانة الشابة إلى الشعور بالانزعاج والخجل، إلا أنه قام بمواساتها بالقول إن الجميع عانى من هذه المشكلة في طفولته.
ويشار إلى أن النجمة أثارت الجدل في الحلقة الأولى من البرنامج، عندما تحدثت عن عائلتها متجاهلة اختها غير الشقيقة غزل.
وقالت إنها تمضي معظم أوقاتها مع والدتها، مشيرة إلى أنها حافظة أسرارها، ومضيفة: “تحبني كثيراً وأحبها أنا كثيراً”.
وتابعت: “تيتا (جدتها) حبيبة قلبي، بحبها كتير، كتير بتساعدني، هي الجدة الأفضل”، لافتة إلى أنها رائعة وتهتم بها وبشقيقيها”.