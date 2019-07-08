شاهدوا.. حليمة بولند بضحكها المصطنع تثير استياء المتابعين برفقة هذا الفنان!

أثار مقطع فيديو تداولته إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ إلى جانب الفنان ومصفف الشعر ​جو رعد​ استياء عارماً من المتابعين حيث عبر أغلبية المعلقين عن انزعاجهم وعدم إعجابهم بتصرفات بولند.

وبدت حليمة في الفيديو وهي تتمايل وتضحك بطريقة مبالغ فيها فيما كان جو يغني لها ويرقص وقد علق بعض المتابعين حيث كتب :” ابي افهم الضحك الي يضحكونه على ايش”، بينما تركت حليمة تعليقًا على الفيديو: “مع الغالي جو رعد فديته دمه عسل”.

إشارة إلى أن حليمة بولند عادة ما تثير الجدل وتتعرض للعديد من الانتقادات بسبب إطلالاتها الجريئة ودلعها المصطنع والتي عادة ما يتحفظ عليها المجتمع الخليجي بسبب تعارضها مع العادات والتقاليد.