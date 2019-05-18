شاهدوا حمادة هلال بين أحضان سوزان نجم الدين في حوض السباحة

تخوض الممثلة السورية ​سوزان نجم الدين​ السباق رمضان 2019 من خلال مسلسل “​ابن أصول​” وتظهر في دور والدة الممثل ​حمادة هلال​، وهي الأم الصغيرة التي تحب ابنها كثيرا حب يصل إلى التملك والغيرة عليه من زوجته، مما يفسد استقرار حياته الخاصة.

وأثارت سوزان نجم الدين رواد مواقع التواصل الإجتماعي بمشهد ظهرت فيه تجلس مع ابنها على حافة حوض للسباحة، وتعامله كأنها حبيبته، وفي المقابل تجلس زوجته بمفردها بعيدة عنهما.

مسلسل “ابن أصول” بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وأيتن عامر وعماد رشاد وإيناس كامل ومحمد نجاتي وفراس سعيد وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.









