نشر الفنان المصري حمادة هلال على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو أثناء تواجده في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية.

مقطع الفيديو عرّض هلال للانتقاد والهجوم عليه من قبل جمهور الفنان محمد رمضان الذي اتهم هلال بتقليد نجمهم.

وظهر حمادة هلال عبر مقطع الفيديو وهو ينافس نمراً في رياضة شد الحبل، وينتصر عليه بعد اعتماد حيلة ذكية وهي وضع حائل في منتصف الحبل مما أعجز النمر عن جذبه تمامًا..

وكان الفنان محمد رمضان قد نشر مقطع فيديو مشابهاً لما قام هلال بنشره، حيث ظهر في الفيديو وهو يمسك بطرف الحبل في حين كان على الطرف الآخر أسد يمسك بالحبل ويسحبه، وعندما تمكن رمضان من هزيمته اختلف التحدي حيث أصبح كل النجوم الذين يتوجدون في دبي يعلنون التحدي.يذكر أن آخر أعمال حمادة هلال الفنية كان فيديو كليب “جمالها” من كلمات ماجد صبري، توزيع مادو صالح، ومن إخراج أحمد عاطف.





