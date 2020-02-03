الصفحة الرئيسية فن شاهدوا حيوان غريب يقتحم غرفة هيفا وهبي في المكسيك.. وتعلق: صريخي وصل...

شاهدوا حيوان غريب يقتحم غرفة هيفا وهبي في المكسيك.. وتعلق: صريخي وصل لمطار بيروت

بواسطة -
0 50
haifa wehbe t11

هيفا وهبي

حققت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ نجاحاً كبيراً في حفلها الأخير في المكسيك إذ نقلت أجواء الحفل عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وتميّزت بإطلالة ساحرة من توقيع المصمم نيكولا جبران.

وبعد انتهاء حفلها، تفاجأت هيفا وهبي بوجود حيوان غريب إسمه راكون وهو حيوان بريّ تسلّل الى غرفتها، أرعبها ورغم خوفها لجأت الى توثيق اللحظات بفيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي وهي تختبئء خلف الزجاج وكتبت على الفيديو: “مبارح بعد الحفلة فجأة دخل علينا هيدا الشي يلي أول مرة بشوفو وصاروا البنات من ورا القزاز يتشاطرو عليه ومن دقيقة كان صريخن واصل لقبرص، طبعا انا ما بتوصى صريخي وصل لمطار بيروت. شو هيدا؟”.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.