شاهدوا.. خطأ فادح لمحمد رمضان في كليبه مع سعد لمجرد يعرضه للهجوم

وقع الفنان المصري محمد رمضان في خطأ فادح وذلك بعد ظهوره مُشعلاً “سيجارة” داخل أحد مطاعم باريس، ضمن مشاهد كليبه الجديد “إنساي” الذي يجمعه بالمطرب المغربي سعد لمجرد.

ويكمن الخطأ في حظر فرنسا للتدخين بالمطاعم والحانات منذ عام 2008، وذلك في إطار سياساتها لمحاصرة ظاهرة التدخين داخلها، كما أصدرت بلدية باريس قراراً بتاريخ 8 حزيران (يونيو) الماضي بمنع التدخين في الحدائق العامة، وذلك وفقاً لتصريحات المحامي إسماعيل خلف الله الخبير في الشئون القانونية لقناة “الغد”.

وهو ما عرَّض رمضان لانتقادات كبيرة من بعض الجمهور، ممن قالوا إنه كان يجب أن يكون ملماً بالقانون الفرنسي حتى لا يقع في خطأ مثل هذا.

ورمضان ظهر طباخاً داخل مطعم فرنسي في الكليب، إلا أنَّه يصطدم بخيانة حبيبته له وارتباطها بآخر، ويسانده زميله في المكان نفسه سعد لمجرد لتجاوز أزمته.

يُذكر أن أغنية “إنساي” تمّ طرحها في الساعات الأولى من صباح(الخميس)، عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان في موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، وإخراج حسام الحسيني.