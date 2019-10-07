شاهدوا خطوبة ترف ابنة الفنانه صباح الجزائري.. والأخيرة تزغرد للعروسين

زفّت الممثلة السورية صباح الجزائري نبأ خطوبة ابنتها الصغرى ترف التقي على الشاب خالد الصفدي، ونشرت صورة جمعتها بالعروسين عبر حسابها في “إنستغرام” معلّقةً عليها بالقول: “ألف مبروك يا بنت قلبي… كبرتِ وخطّبتك وانشالله عقبال فرحتكن الكبيرة يا إمّي… خالد وترف الله يخليكن لبعض ويحميكن”.

وعلّقت نخبة من الممثلاث والممثلين السوريين مهنّئين الممثلة القديرة، وأبرزهم سلاف فواخرجي وشكران مرتجى ووائل شرف وديما الجندي وهيا مرعشلي وصفاء سلطان وميسون أبو أسعد وأمارات رزق وسواهم.

وشاركت رشا، الابنة الكبرى للجزائري، صوراً من الخطوبة عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “انستغرام”، أظهرت والدتها وهي تزغرد للعروسين.

وترف ممثلة شابة سارت على خطى والدتها ودخلت معترك التمثيل عام 2015، حيث أطلّت ضيفة على مسلسل “دنيا” إلى جانب أمل عرفة وشكران مرتجى، ثم تابعت دراستها علم النفس في الجامعة اللبنانية الأميركية، ومن ثم بدأ حلم طفولتها بالتمثيل، وهو ما حصل من خلال مسلسل “ورد أسود” الذي كان بمثابة الانطلاقة في مشوارها المهني الذي تحب.



