انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق لحظة خطوبة ​شام الذهبي​، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري ورجل الأعمال المصري أحمد هلال ، الذي ظهر وهو يقدّم لها خاتم الخطوبة بطريقة رومانسية.

وقد لاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا.



على صعيد آخر قررت أصالة تقريب موعد زواجها من النائب البرلماني المصري من اجل التفرغ لتحضيرات زواج ابنتها شام الذهبي التي تقترب من دخول القفص الذهبي.

وعلم موقع “الفن” ان من المحتمل اقامة حفل زفاف شام الذهبي بعد شهر رمضان المبارك مباشرة، على أن تبدأ التحضير من الان.

أصالة تتزوج من البرلماني المصري بعد مرور عام و 3 اشهر على إعلان خبر إنفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان بعد زواج استمر قرابة 11 عاماً وانجبت منه طفليها التوأم علي وادم، وسبق وتزوجت من رجل الاعمال السوري ايمن الذهبي الذي انجبت منه شام وخالد الذهبي.