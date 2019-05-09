شاهدوا خفة دم وائل كفوري أثناء غنائه في إحدى بروفاته

من المعروف أن الشاعر حبيب بو أنطون صديق مقرب للفنان اللبناني وائل كفوري، وأثناء تواجده في إحدى بروفات الفنان المحبوب قام بو أنطون بتوثيق غناء عفوي بالفيديو وهو يغني مقطعاً من إحدى مسرحيات الأخوين الرحباني وذلك في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه :”هون كان عم يتسلّى شوَي مش كتير prova رحبانيات بنكهة جديدة.
وقد نال مقطع الفيديو العديد من علامات الإعجاب وأثنى محبو وائل على خفة دمه وصوته القوي الرائع.
هون كان عم يتسلّى شوَي مش كتير #prova #رحبانيات_بنكهة_جديدة @waelkfoury pic.twitter.com/QBpgQ7T4vY
— habib bou antoun (@habibbouantoun) ٨ مايو ٢٠١٩