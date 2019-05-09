شاهدوا خفة دم وائل كفوري أثناء غنائه في إحدى بروفاته

من المعروف أن الشاعر ​حبيب بو أنطون​ صديق مقرب للفنان اللبناني وائل كفوري، وأثناء تواجده في إحدى بروفات الفنان المحبوب قام بو أنطون بتوثيق غناء عفوي بالفيديو وهو يغني مقطعاً من إحدى مسرحيات ​الأخوين الرحباني​ وذلك في صفحته على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه :”هون كان عم يتسلّى شوَي مش كتير prova رحبانيات بنكهة جديدة.

وقد نال مقطع الفيديو العديد من علامات الإعجاب وأثنى محبو وائل على خفة دمه وصوته القوي الرائع.