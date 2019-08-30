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شاهدوا.. دانة الطويرش تثير الجدل بمنع زوجها عن ابنتهما المولودة وتتعامل بطريقة غريبة

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تسبب مقطع فيديو عن الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش في إنتقاد كبير لها لما بدا من طريقتها الغريبة في التحدث مع زوجها وإصرارها على عدم تقبيله ابنته المولودة .

وأبان الفيديو صوت دانة وهي تتحدث بنبرة حادة ورأي قاطع لمنعه من تقبيلها ، ثم أشارت إلى أنها تخشى عليها من أي بكتيريا ضارة .
وسأل الزوج الطبيبة التي كانت معهما بالجلسة وقد نفت ذلك ، ليصر على تقبيل الصغيرة .
وانتقد المتابعون أسلوب دانة ، فمنهم من قال : قلة ذوق مع زوجها ، ومنهم من قال : من كثر موخاضع لها تمنعه من بنته يبوسها يلا يا أخي الفاضل خل الشهرة تنفعك ، وغيرها من التعليقات .
وكانت دانة قد استعرضت مؤخراً غرفة ابنتها الفخمة مشيرة إلى أنها أسمتها “ديم ” وهي جمع ديمة بمعنى المطر الدائم .

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