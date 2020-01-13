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شاهدوا دموع إيهاب توفيق تخونه في عزاء والده.. ونجوم الفن يواسونه

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ihab toufic hussein aljassmi

دموع إيهاب توفيق تخونه في عزاء والده

تقبل الفنان المصري ​إيهاب توفيق​ وعائلته التعازي بوفاة والده الراحل ​أحمد توفيق​ في دار مناسبات مسجد المشير طنطاوي في التجمع.
وكان من بين المعزين الفنان الإماراتي حسين الجسمي الذي وقف الى جانب إيهاب توفيق يواسيه ويتقبل التعازي معه، كما قدم واجب التعازي عدد من النجوم منهم مصطفى قمر، فيفي عبده، داليا البحيري، ليلى علوي، أحمد بدير، كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، محمد الصاوي، أحمد جمال، عمرو مصطفى، حمادة هلال، حميد الشاعري، محمود حميدة، لطيفة، عصام كاريكا، رامي رضوان وطارق الدسوقي.
إيهاب توفيق لم يستطع إخفاء حزنه حيث انهار بالبكاء حزناً على والده الذي توفي بحادثة إختناق قبل أيام بسبب الحريق الذي حصل في فيلا إيهاب.

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