شاهدوا.. دنيا بطمة تخرج عن صمتها وهذا ما كشفته عن حملها الثاني!

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة عن صمتها وكشفت حقيقة خبر حملها الثاني الذي انتشر مؤخراً.



وجاء هذا خلال ردها على سؤال طرح عليها على هامش حفل أقامته في المغرب. وقالت إنها وزوجها المنتج محمد الترك اتفقا بعد زواجهما على ان يسميا مولودهما الأول غزل في حال كان فتاة وتركي في حال كان صبياً.



واشارت إلى أن الأخير يناديها لهذا السبب بأم تركي. ونتيجة عدم وضوح لهجتها المغربية اعرب الكثير من المتابعين عن عدم فهمهم لم تقول رغم أن المقطع المصور حقق أكثر من 98 ألف مشاهدة على احد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ويشار إلى أن الترك أحدث ضجة في وقت سابق بشأن حمل زوجته بعدما ظهر في فيديو تطرق من خلاله إلى إحدى أغنياتها مسمياً إياها “أم تركي”. وأطلق بذلك في أوساط المتابعين التساؤلات عن حقيقة حملها بطفلها الثاني.