شاهدوا.. دنيا بطمة تستعرض مجوهراتها الضخمة على خطى أحلام وشقيقتها تقلدها

نشرت الفنانة المغربية، دنيا بطمة مجموعة صور عبر حساباتها عرضت من خلالها مجوهراتها الضخمة وتباهت بها.

الصور عرضت بطمة للعديد من الإنتقاد من قبل رواد السوشيال ميديا، الذين إتهموها بمحاولة تقليد الفنانة الاماراتية، أحلام، والظهور بقلادات وأقراط ذهبية كبيرة.

دنيا لم تقلد أحلام فقط، لكنها نقلت عدوى عمليات التجميل لشقيقتها إبتسام، التي خضعت منذ مدة لحقن الفيلر في شفتيها، لكنها لم تعجب بالنتيجة.

إبتسام بطمة، قالت خلال أحد الفيديوهات التي نشرتها عبر ستوري حسابها، أنها قامت بنزع الفيلر من شفتيها لتعود إلى شكلهما الطبيعي.