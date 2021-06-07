لا تزال الفنانة ديانا كرزون محط اهتمام متابعيها والجمهور بعد نشرها الصورة الأولى وملامح الحمل واضحة عليها، حيث أظهرت بطنها المنتفخ بفستان خاص باللون الأصفر.

ونالت الصورة إعجاب الآلاف من متابعيها وانهالت عليها التعليقات والتبريكات من عدد كبير من النجوم والمتابعين، الذين تغزلوا بجمالها وتمنوا لها السلامة والصحة مع مولودها الأول الذي لم تكشف عن جنسه بعد.

واستعرضت ديانا حملها عبر صفحتها في تطبيق “إنستغرام”، ووجهت من خلالها رسالة حب لزوجها الإعلامي معاذ العمري ولطفلهما المنتظر وكتبت فيها: “‏أحببتُ رجل هو صديقي وحبيبي وقطعة من قلبي هو نعمة سأظل اشكر الله عليها إني إستودعتك زوجي وعُمره وعافيته فيارب أحفظه لي فإنه لي حبيب ودُنيا وما ملكت”.







وأضافت: “وها نحن ننتظر طفلنا الأول قطعة من قلبنا سنحرص عليك جيداً.. سنبقى معك دائمآ وإن وقعت سنساندك على اكتافنا سنحميك من بؤس هذا العالم فأنت حبيبنا وطفلنا والأقرب لنا… ‏اللهم احفظ طفلنا واجعله كامل الخلق والخِلقة دون زيادة أو نقصان اللهم اجعله قرة عين لنا”.

وكانت كرزون قد أعلنت عن حملها بطفلها الأول بطريقة مميزة من خلال فيديو كليب “هو مين”، الذي أطلقته في شهر شباط (فبراير) الماضي، حيث وضعت حول عُنقها قلادة على شكل امرأة حامل.