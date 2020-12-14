تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صورة حديثة ظهرت فيها الممثلة السورية ​ديمة قندلفت​ برفقة زوجها وزير الاقتصاد السوري السابق ​همام الجزائري​.

وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكل كبير، إذ أشار البعض منهم إلى وجود شبه بينهما، فيما مازح آخرون متحدثين عن فرق الوزن بينهما، وكان من التعليقات “هلأ عرفت ليش نحفانة ديمة، عم ياكلا اكلاتا” و”مبين عليهم بحبوا بعض، الدليل الشبه الكبير والواضح الله يهنيهم فعلاً حب صادق”.

يشار إلى أن الثنائي تزوجا في العام 2015 ولم يرزقا بعد بأطفال، وكانت تعرفت قندلفت على زوجها في العام 2013 عندما عادت لمتابعة دراستها في كلية الاقتصاد حيث كان يتولى تدريس السياسة والاقتصاد.





