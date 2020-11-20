في لقاء له مع برنامج “The Insider بالعربي”، الذي يُذاع على قناة دبي الفضائية، كشف السيناريست تامر حبيب عن كواليس مسلسله المقبل مع الفنان عمرو دياب في أحدث تجربة درامية تعيد “الهضبة” إلى الشاشة كممثل.

وأوضح تامر أن بطلة المسلسل ستكون الفنانة دينا الشربيني، ولكن قصته ستكون مختلفة ولن تعرض حياتهما الشخصية معاً.

وكان تامر قد صرح بأنه يعمل جاهداً على المشروع، لكنه لا يعلم متى يبدأ تصويره بالتحديد، فهذا متوقف على قرار المنتج والمخرج، مشيراً إلى أن عمرو دياب متحمّس جداً للعمل، لأنه عمل رومانسي غنائي وسيظهر فيه بشخصية رومانسية.

من ناحية أخرى، انتشرت في الفترة الأخيرة أخبار عن حدوث أزمة بين عمرو دياب وزوجته دينا الشربيني إثر مشادة دارت بينهما أثناء وجودهما في أحد المطاعم، وارتفع فيها صوت عمرو، مما دعا دينا للانسحاب من المكان وعدم حضور أيٍ من حفلات “الهضبة” بعدها.