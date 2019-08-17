شاهدوا.. دينا الشربيني بفستان مخرّم في حفل عمرو دياب مجدداً

مرة جديدة نحضر الفنانة المصرية دينا الشربيني حفل النجم عمرو دياب، في استكمال لظهورها المتكرر معه وفي حفلاته كافة.

وظهرت الشربيني في صورة نشرتها الإعلامية بوسي شلبي، جمعتهما بالنجمة ناديا الجندي، خلال حضورهن الحفل الغنائي الذي أحياه دياب في مدينة العلمين الجديدة.

وأطلت دينا باللون الزهري، متألقة بتوب شفافة ومخرمة نسقتها مع تنورة من اللون عينه.

وافتتح عمرو دياب حفله بأغنية “الليلة”، ليتابع بعدد من اغانيه الجديدة والقديمة مثل “قمرين”، “يتعلمو”، “نغمة الحرمان”، “شوقنا”، “دا لو اتساب”، “كان طيب”، “لو عشقاني”، “وياه”، “بحبه”، “راجع”وغيرها من الأغاني.

وأعلن عمرو دياب موعد طرح أغنية جديدة من ألبومه المنتظر “أنا غير” يوم الثلثاء المقبل، من دون ذكر اسمها.