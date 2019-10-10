شاهدوا.. دينا الشربيني تحتضن عمرو دياب بطريقة تثير التساؤلات في يوم ميلاده

نشرت الممثلة المصرية ياسمين رئيس، عبر حسابها على تطبيق “إنستغرام”، صورة التقطت لها خلال حضورها حفل يوم ميلاد الفنان عمرو دياب.

وظهرت فيها إلى جانب النجم والممثلة المصرية دينا الشربيني. ولفتت الأخيرة الأنظار بشكل كبير بسبب الطريقة التي احتضنت بها دياب حيث وقفت خلفه ولفّت عنقه بوايطة ذارعها.

وحققت الصورة أكثر من 99 ألف إعجاب وأطلقت مجدداً التساؤلات حول العلاقة الغامضة بين الممثلة والفنان.

ويشار إلى أن عمرو دياب احتفل بيوم ميلاده الـ58 بحضور عدد كبير من الفنانين.

ونشر الكثير من هؤلاء صوراً من الحفل الذي أقيم قبل 3 أيام من موعده بسبب اضطرار النجم للسفر، علماً أنه لفت الأنظار برقصه مع دينا وخصوصاً على أنغام أغنية “يوم تلات”.