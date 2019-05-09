شاهدوا دينا فؤاد: زهقت من كتر ما لبست فستان الزفاف.. مش عاوزة ألبسه تاني

وجهت الممثلة المصرية ​دينا فؤاد​ عن رسالة لطليقها شريف عبد العزيز، حيث قالت: “أنت إنسان محترم جداً وأبو بنتي وأول حظي.. بيننا علاقة محترمة وصداقة وبنت منورة حياتي وحياتك”.

وأضافت فؤاد خلال حوارها في برنامج “رسايل”، الذي يُذاع على راديو “إف إم” مع ال​إعلام​ية جيهان عبد الله، أنها لن ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى، حيث قالت: “زهقت من كتر ما لبسته في الحقيقة وفي أدواري، متهيأ لي مش عاوزة ألبسه تاني، الزواج يكون دافعاً عندما يكون الطرف الثاني متفهماً لطبيعة عملك ويعطيكي دفعة للأمام بحب واهتمام ومشاركة في كل أفراحك وأحزانك”.

وختمت: “عكس ذلك عندما يهد هذا الشخص من عزيمتك أو يسعى للتقليل منكِ ويشعرك أن عملك عبء عليه، فعليك أن تبتعد عنه فورا”.