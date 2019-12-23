شاهدوا.. راغب علامة لـ أحلام: “أقسم بالله رح اشتقلك”

نشرت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو من كواليس الحلقة الأخيرة من برنامج “​ذا فويس​”، وظهر فيه الفنان اللبناني ​راغب علامة​ وهو يودّعها، قائلاً: “أقسم بالله رح اشتقلك”.

كما ظهر في الفيديو إبنه خالد، الذي إحتضنته أحلام وقبّلته، معربةً عن حبّها الشديد له، قائلةً: “خالد حبيبي وهو بمثابة ابني”، وهو ما كانت تعبّر عنه مراراً في كواليس برنامج “أراب آيدول”، الذي جمعها بعلامة في السنوات الماضية.

يُذكر أن المشترك مهدي عياشي من تونس من فريق الفنان راغب علامة، توّج بلقب “ذا فويس” بموسمه الخامس، وذلك في الحلقة النهائية من البرنامج، والتي عرضت مساء أمس عبر MBC1، “MBC مصر”، “MBC العراق” وMBC5.