شاهدوا راغب علامة يرد: ما بخاف من تهديدك بقطع رأسي.. لكن كلام أهل الحق جرح آهل الباطل

قبل أيام أطلق الفنان اللبناني ​راغب علامة​ أغنيته “​طار البلد​” ولاقت صداً كبيراً بين اللبنانيين على اعتبارها صرخة تحكي هموم الوطن، وفي تعليقه على الأغنية اثار النائب ​حكمت ديب​ الجدل بشكل كبير حيث قال في مقابلة مع قناة الـOTV عندما سُئل عن الأغنية: “طار البلد، هيدا لازم يطير راسه شو يعني طار البلد؟، شو هللا مسؤولية؟”.

جواب النائب حكمت ديب استدعى ردة فعل من الفنان راغب علامة الذي كتب عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التالي:

“يا صديقي ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه.. ثم أنني أعلم بأن فخامة الرئيس لا يقبل ان يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفاً على وطني.!!! لكن كلام أهل الحق جرح آهل الباطل. وتحية الى أصدقائي الشرفاء من التيار الوطني الحر”.

هذا النائب يمثل نفسه بما قاله. انا أكيد بأن فخامة الرئيس لا يقبل هكذا تهديد وما قاله أايضا لا يمثل التيار الوطني الحر. ولي اصدقاء كثر من التيار اتصلوا فيني و عبروا عن استيائهم الشديد من هذا التهديد الداعشي https://t.co/uS1jTj2Oko — Ragheb Alama (@raghebalama) December 10, 2018

“طار البلد بوجود نواب يهددون بقطع رأسنا ويتصرفوا علنا ك دواعش.. أكيد طار البلد..انت خفت من آغنيتي وعم تهددني..انا ما بخاف من تهديدك لكني الآن أقدم إخبار الى فخامة الرئيس ودولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري وزارة الداخلية والآجهزة الأمنية بأن حكمت ديب هددني بقطع رأسي”.

“هذا النائب يمثل نفسه بما قاله. انا أكيد بأن فخامة الرئيس لا يقبل هكذا تهديد وما قاله أيضا لا يمثل التيار الوطني الحر. ولي اصدقاء كثر من التيار اتصلوا فيني وعبروا عن استيائهم الشديد من هذا التهديد الداعشي”.

وحياتك بالشخصي أنا متعالي كتير. لكن يجيك نويئب يهددك لأنك غنيت واقع بلد وبدو يخوفك ويسكتك هيدي بعدا ما صارت لحد اليوم !!على كل حال رح رد عليه بأغنية وموسيقى أقوى. نحن مش مجرمين نهدد بقطع رؤوس. نحن منهددهم بموسيقانا. واليوم خليه يلحق ردود الفنانين والصحافيين والإعلاميين الأحرار https://t.co/O1IIb2YURG — Ragheb Alama (@raghebalama) December 10, 2018

بشكرك حبيبتي

انا بالنسبة إلي بعتبر هيدا النائب يعبر عن نفسه فقط لا عن كتلته ولا عن تياره السياسي.اؤكد لك اأن أكتر ناس هنأوني على الأغنية كانوا من التيار العوني.لذلك أقول ان هذا”الدكتور”عبر عن اخلاقيته فقط. وممكن عم يصفي حساباته مع زوج فنانتنا الكبيرة جوليا الوزير الياس ابي صعب https://t.co/0q2O1TLvhn — Ragheb Alama (@raghebalama) December 10, 2018