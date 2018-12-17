شاهدوا.. رامز جلال يثير الجدل بتغيّر كبير في شكله

نشر الفنان المصري أحمد حلمي، عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة جمعته والفنان رامز جلال والممثلة ياسمين عبد العزيز.

وقد أشعل من خلالها الحساب حيث حققت أكثر من 334 ألف علامة إعجاب. وتعليقاً عليها كتب: “رامز و ياسمين… رب صدفة خير من ألف ميعاد”.

إلا أن أكثر ما لفت الانتباه هو التغيّر الذي طرأ على شكل رامز جلال. فقد أشار بعض المتابعين إلى أنهم لم يعرفوه من النظرة الأولى وتساءلوا عن سبب هذا التغيير.

ومما جاء في التعليقات: “رامز شكله تعبان جداً” و”رامز من غير ميك أب” و”أنا معرفتش رامز هو كبر قوي كده ولا ده مكياج؟” و”رامز جلال صاير ختيار” و”هو رامز قالب على مسعود اوزيل كده ليه؟”.

ويشار إلى أن الفنان المصري بيومي فؤاد فجر مفاجأةبشأن برنامج المقالب الذي قدمه جلال تحت عنوان “رامز بيلعب في النار”.

وقال خلال حلوله ضيفاً على برنامج “كل يوم” الذي يقدمه الإعلامي وائل الأبراشي عير قناة ON E إن الممثل حاول استدراجه لمدة 3 سنوات للوقوع ضحية برامجه.

ولفت إلى أن مصادره كانت تكشف المخطط فيرفض المشاركة إلى أن قرر بنفسه الظهور في “رامز بيلعب بالنار”.

وأوضح أن معدي البرنامج ارتكبوا أيضاً أخطاء كشفت له المزيد من المعلومات عن المقلب.