شاهدوا.. رانيا فريد شوقي تكشف للمرة الأولى زواجها الأول في سن الـ16 عاماً

فاجأت الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي متابعيها بسبب ما كشفته عن أول زواج لها. وجاء هذا خلال استضافتها في حلقة من برنامج “تحيا الستات” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب على شاشة قناة “النهار”.

وقالت إنه تم عقد قرانها في سن الـ16 عاماً وأنها كانت سعيدة بذلك.وأشارت إلى أن الخطوبة والارتباط تمّا في 3 أشهر قبل الانفصال بعد ذلك بمدة قصيرة.

وأضافت أن هذا الأمر خاطئ لأن الفتاة في هذه السن لا تتمتع بالنضج الكافي ولم تحقق أياً من أحلامها.

كما تحدثت عن الاختلاف في طرق التعامل مع البنات بين الماضي والحاضر. وتابعت أنها تعلمت من والدها أن تقول “باسم الله ما شاء الله” أمام كل شيء جميل وأنها تطلب من بناتها ذلك أيضاً.

وأفادت بأنها تصر على أن يتعاملنمع الآخرين بلطف وبساطة. واعتبرت ان تربية الفتاة أكثر صعوبة من تربية الولد بسبب مفاهيم يفرضها المجتمع ونتيجة فضول الناس وتدخلهم في الحياة الخاصة.