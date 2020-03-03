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شاهدوا.. رانيا يوسف ترقص وتبرز أنوثتها في فيديو جديد

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عادت الفنانة رانيا يوسف من جديد بفيديو ترقص فيه على أغنية happy للمغنى Pharrell Williams، وظهرت رانيا في الفيديو بمينى جيب أسود على بلوزة بيضاء اللون، وتغزلت فيها الفنانة جومانا مراد وكتبت لها قائلة:” ياااا مزة وحشتينى”.

والفنانة رانيا يوسف، سبق أن نشرت فيديو لها عبر صفحتها الشخصية بـ”فيس بوك”، وهى ترقص على مهرجان “بنت الجيران” الذى يغنيه حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك في التوقيت الذى انقسم فيه الجمهور والأوساط الفنية حول قرار منع مطربى المهرجانات من العمل والذى أصدره نقيب الموسيقيين هانى شاكر، حيث هناك مؤيدون وأيضًا معارضون.

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