سخرت الفنانة رانيا يوسف من فستانها الشهير بفستان البطانة ضمن أحد مشاهد الجزء الثاني من مسلسلها الجديد “الآنسة فرح”، والذي يعرض حالياً.

حيث ظهرت فريدة “رانيا يوسف” في مشهد مع ابنتها فرح “أسماء أبو اليزيد”، ووالدتها “ماجدة” عارفة عبد الرسول، في تحضيرات لسبوع فرح بعد وضع مولودها الأول، ونصحت “ماجدة” ابنتها “فريدة” بارتداء فستان محتشم في الحفل ولا تنسى البطانة لتؤكد لها رانيا بشكل كوميدي أنها استعانت بـثلاث بطانات.

ويكمل الموسم الجديد من “الآنسة فرح” حكاية “فرح” وعائلتها بمشاكلها وأفراحها والخلافات التي لا تتوقف، بعدما مرت الأخيرة بحادث غيَّر مجرى حياتها، تنطلق الأحداث الجديدة من داخل المستشفى لحظة وضع فرح لمولودها، وما يتبع ذلك من خطف للطفل لابتزازها، والكثير من التطورات الكوميدية.

مسلسل “الآنسة فرح”، هو النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير “Jane The Virgin”، ويشارك في بطولته أسماء أبواليزيد ومحمد كيلاني ورانيا يوسف وأحمد مجدي وعارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، من سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت ومن إخراج وائل فرج.