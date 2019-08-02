الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بإطلالتها المثيرة على البحر

شاهدوا.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بإطلالتها المثيرة على البحر

بواسطة -
0 117
رانيا يوسف

رانيا يوسف

كعادتها في إثارة الجدل حول إطلالاتها، تألقت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها على تطبيق إنستغرام، فى عدة صور نشرتها خلال قضائها إجازتها الصيفية على البحر، وظهرت مرتدية كاش مايوه باللون الفوشيا والتايجر, ووضعت تاتو على رجلها.

 

View this post on Instagram
f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);">
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

 

That the sea is one of the most beautiful and magnificent sights in Nature, all admit 🏖️

A post shared by Rania Youssef (@raniayoussef_) on

كما تألقت رانيا بارتداء شابوه أوف وايت ونظارة شمس سوداء، وابتعدت عن وضع المكياج وشعرها منسدل على كتفيها، مع ارتداء برنيطة رقيقة كاشفة عن ساقيها لتشعل التعليقات من جمهورها ومتابعيها الذين وصفوها بأنها جميلة ومثيرة حتى بدون وضع مساحيق.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.