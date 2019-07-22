شاهدوا.. رانيا يوسف على البحر تستكمل إجازتها الصيفية في اليونان

سافرت الممثلة ​رانيا يوسف​ إلى اليونان من أجل استكمال إجازتها الصيفية.

وقررت رانيا قضاء اجازة صيفية ووقت ممتع باعتباره واحدا من أجمل وأروع المعالم في الطبيعة على حسب وصفها له.

وقررت ان تعود رانيا إلى القاهرة خلال الأيام المقبلة لاستكمال نشاطها الفني من جديد خاصة أنها تلقت عرضا للمشاركة في بطولة مسلسل جديد للعرض فى الموسم الشتوي، وفور عودتها الى مصر ستلتحق بأسرة العمل بشكل رسمي.

وكانت قد إعتذرت رانيا يوسف من الشعب السعودي، بعد الهجوم الذي تعرّضت له على خلفية دعمها لقرار إسقاط الولاية عن الفتاة السعودية بعد عمر الـ18، ما إعتبره البعض تدخلاً من يوسف في الشأن السعودي.

وكتبت يوسف في صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: “لم أكن أقصد أبدا التدخل في الشأن السعودي الشقيق.. تحمسي للمرأة بصفة عامة هو ما شجعني لتأييد القرار المطروح لم أكن أتوقع أو أنوي أبدا التسبب في إزعاج أي شخص مهما كانت جنسيته.. اعتذاري لمن أساء تقديري ..كل المحبة والتقدير”.