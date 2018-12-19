شاهدوا ردة فعل أميركي حين مشاهدته لفيديو كليب إليسا “عكس اللي شايفينها”

شاركت الفنانة اللبنانية إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعجب أميركي أثناء مشاهدته لفيديو كليب أغنيتها “عكس اللي شايفينها”.
American young man named kaif affected after watching the clip Elissa star #عكس_اللي_شايفينها So SAD 😞 @elissakh @BaddieKaif pic.twitter.com/Q7t7fkLC46
— غرامي اليسا _🎗🇸🇦 (@elissaQueenn) December 18, 2018
وفي الفيديو بدا المعجب بحالة من الدهشة والتأثّر، ومن الواضح أن أداء إليسا لفته في هذا العمل الذي لا زال يحصد نجاحات كبيرة حتى اللحظة.
من ناحية أخرى، كانت إليسا قد نشرت مقطع فيديو يظهر جهاز تسجيل الأغاني، متضمنا عبارة “انتظروا مفاجأة ثانية قريبا”.