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شاهدوا ردة فعل أميركي حين مشاهدته لفيديو كليب إليسا “عكس اللي شايفينها”

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شاهدوا ردة فعل أميركي حين مشاهدته لفيديو كليب إليسا "عكس اللي شايفينها"

شاهدوا ردة فعل أميركي حين مشاهدته لفيديو كليب إليسا "عكس اللي شايفينها"

شاركت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعجب أميركي أثناء مشاهدته لفيديو كليب أغنيتها “عكس اللي شايفينها”.

وفي الفيديو بدا المعجب بحالة من الدهشة والتأثّر، ومن الواضح أن أداء إليسا لفته في هذا العمل الذي لا زال يحصد نجاحات كبيرة حتى اللحظة.

من ناحية أخرى، كانت إليسا قد نشرت مقطع فيديو يظهر جهاز تسجيل الأغاني، متضمنا عبارة “انتظروا مفاجأة ثانية قريبا”.

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