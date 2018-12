شاهدوا ردة فعل أميركي حين مشاهدته لفيديو كليب إليسا “عكس اللي شايفينها”

شاركت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمعجب أميركي أثناء مشاهدته لفيديو كليب أغنيتها “عكس اللي شايفينها”.

American young man named kaif affected after watching the clip Elissa star #عكس_اللي_شايفينها So SAD 😞 @elissakh @BaddieKaif pic.twitter.com/Q7t7fkLC46

— غرامي اليسا _🎗🇸🇦 (@elissaQueenn) December 18, 2018