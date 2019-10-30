شاهدوا رد فعل غريب لدنيا سمير غانم عندما يغضبها زوجها.. ماذا عن شقيقتها!

قالت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، إنها عندما تغضب من شخص فإنها لا تقوى على الخصام لفترة طويلة لأنها لم تعتد على ذلك.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أنها غضبت من زوجها الإعلامي رامي رضوان، وخاصمته لبعض الوقت ولم تتحدث معه بسبب احد المواقف.

وتابعت، أنها أرادت أن تتحدث معه لأنها لا تحب الخصام لفترة طويلة، ولكنها لم تقبل ذلك بسبب غضبها الشديد منه، وفي يوم عند مغادرته المنزل للعمل نادته وطلبت منه أن ينتظرها ثواني، وبعدها قامت بـ “عضه” من يده، و قالت له: “مع السلامة يا حبيبي”، مؤكدة أنها شعرت بارتياح شديد بعد ذلك رغم علمها أن هذا الموقف خطأ.

وقالت شقيقتها إيمي، إنها كانت دائمًا تضربها وهي صغيرة وكان رد فعل دنيا غريب جدًا حيث تقوم “بقرصها” وبعدها تتشنج كل عضلاتها بشكل مثير للضحك.

يذكر أن دنيا سمير غانم، ارتبطت بزوجها الإعلامي رامي رضوان، في حفل زفاف أسطوري عام 2013، حضره عدد كبير من النجوم، وانجبت ابنتها الأولى “كايلا”، في عام 2014.